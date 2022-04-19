Женщина заработала крупную сумму на выборе идеальных имен для детей богачей

33-летняя американка Тейлор Хамфри заработала крупную сумму на том, что подбирает идеальные имена для детей богачей. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам женщины, она основала компанию What's in a Baby Name, которая специализируется на выборе имен для будущих детей в богатых семьях. Индивидуальный список вариантов обходится ее клиентам в 1 500 долларов. За дополнительную плату она может подобрать малышу имя, созвучное названию компании, которой владеют родители. Стоимость ее услуг в этом случае может достигать 10 000 долларов. В прошлом году, по словам Хамфри, она придумала имена для более чем 100 детей.

Тейлор находит имена, вдохновляясь титрами фильмов и названиями улиц, использует нумерологию, отслеживает тенденции в базе данных социального обеспечения. Женщина отмечает имена, которые реже используют из-за негативных ассоциаций с определенными брендами или национальными бедствиями. По ее словам, она даже выявила тенденцию, что после пандемии в моду стали возвращаться более длинные имена, поскольку у людей было больше времени, чтобы насладиться неспешными занятиями.

Хамфри признается, что заинтересовалась подбором имен еще в 2015 году. Она обратила внимание, что ее посты в соцсетях вызывают особый интерес у читателей, когда в них говорится о любимых детских именах и их значениях. Первоначально она раздавала советы бесплатно, а потом решила на этом заработать.