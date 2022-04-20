Американец погиб внутри автомойки

В США 56-летний мужчина погиб при попытке воспользоваться автоматической мойкой для автомобилей, сообщает NBC San Diego, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Эскондидо (Калифорния). По данным местной полиции, автовладелец въехал на мойку на своем Scion xB и по неизвестной причине решил выйти из машины.

Затем автомобиль покатился вперед и прижал мужчину к элементам конструкции мойки. Очевидец, прибежавший на звук сработавшей сигнализации, вызвал полицию, которая пыталась оказать пострадавшему первую помощь. Однако спасти автомобилиста не удалось, он скончался в больнице.