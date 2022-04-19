В Китае выявлено минимальное за две недели число заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Китае было выявлено 21 600 случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az.

Среди заразившихся у 3 316 фиксируются симптомы коронавируса (повышенная температура, кашель, недомогание), а 18 284 человека болеют бессимптомно. Больше всего заболевших в Шанхае (3 084) и северо-восточных провинциях Цзилинь (88) и Хэйлунцзян (64).

Всего с начала пандемии в стране выявлено 188,3 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом (не считая данные по бессимптомным пациентам). От коронавируса в КНР скончались 4 648 человек.