В Москве избили охранника в магазине после кражи алкоголя - ВИДЕО
В Москве покупатели украли из магазина бутылку дорогостоящего алкоголя, после чего избили охранника. Инцидент произошел ночью 16 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грабителей было трое. Они зашли в круглосуточный магазин в позднее время и направились к полкам с алкогольными напитками. Взяв одну бутылку, стоимость которой оценивается более чем в 4 тысячи рублей, они стремительно пошли на кассу. По пути дорогу им перегородил охранник.
В этот момент между ними завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. Трое посетителей избили охранника, а затем убежали.
При задержании сотрудниками правоохранительных органов компания вела себя агрессивно, оказывала сопротивление и кидалась в драку.
Следует отметить, что в день кражи и устроенной драки у одного из нападавших был день рождения. По всей вероятности, компания отправилась за горячительным, чтобы отпраздновать этот факт.
Все трое являются приезжими, они проживали вместе в общежитии и работали охранниками.
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