В Москве избили охранника в магазине после кражи алкоголя

В Москве покупатели украли из магазина бутылку дорогостоящего алкоголя, после чего избили охранника. Инцидент произошел ночью 16 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грабителей было трое. Они зашли в круглосуточный магазин в позднее время и направились к полкам с алкогольными напитками. Взяв одну бутылку, стоимость которой оценивается более чем в 4 тысячи рублей, они стремительно пошли на кассу. По пути дорогу им перегородил охранник.

В этот момент между ними завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. Трое посетителей избили охранника, а затем убежали.

При задержании сотрудниками правоохранительных органов компания вела себя агрессивно, оказывала сопротивление и кидалась в драку.

Следует отметить, что в день кражи и устроенной драки у одного из нападавших был день рождения. По всей вероятности, компания отправилась за горячительным, чтобы отпраздновать этот факт.

Все трое являются приезжими, они проживали вместе в общежитии и работали охранниками.