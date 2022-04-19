Взрывы в Кабуле

Два взрыва произошли во вторник утром в афганской столице Кабуле, сообщает агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Источники сообщили о взрыве в школе "Мумтаз" в районе Кала-и-Нау шестого округа безопасности Кабула. Природа взрыва пока не установлена", - говорится в сообщении агентства.

"Второй взрыв произошел возле школы "Абдул Рахим Шахид" в западной части Кабула", - отметило позже Aamaj News также со ссылкой на источник.

Пользователи афганских социальных сетей со ссылкой на очевидцев сообщают о гибели в результате первого взрыва шести человек и ранении около 10 человек. Сообщается, что причиной взрыва стала ручная граната.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" пока не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.