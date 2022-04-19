Кукуруза рекордно подорожала

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго впервые за почти десятилетие превысили восемь долларов за бушель (коробка весом 38,6 килограмма). Стоимость приблизилась к рекордному уровню из-за военных действий на территории Украины, которые угрожают срыву поставок и повышают спрос на зерно из США, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конфликт на территории Украины нарушил логистические цепочки в регионе, на долю которого приходится пятая часть экспорта сельскохозяйственных культур. Действия России также могут сорвать посевную кампанию в Украине, что существенно сократит предложение. Продукция из США может подорожать из-за резкого повышения цен на удобрения и растущего спроса.

Цены на кукурузу не поднимались до восьми долларов с сентября 2012 года, когда урожай на Среднем Западе США был уничтожен разрушительной засухой и жарой. Фьючерсы приближаются к историческому максимуму в 8,49 доллара за бушель, достигнутому в том же году. "Люди также внимательно следят за экономикой Китая, карантинными мерами и спросом на сырьевые товары, особенно на кукурузу", - заявила в понедельник старший советник по рынку Total Farm Marketing Наоми Блом. Объем следующего урожая кукурузы в Украине может упасть почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.