Китай нашел способ спасти Европу с помощью развития ветроэнергетики в Тибете. Осуществление планов поможет полностью обеспечить энергией несколько европейских стран. Однако при выработке электроэнергии в горном регионе КНР непременно столкнется с различными трудностями, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Китайского института научных исследований климата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Климатический центр отмечает высокий потенциал ветряной энергетики в горной местности из-за постоянно сильного ветра. Такие климатические условия позволяют установить в Тибете турбины с общей мощностью 600 гигаватт и дополнительные ветряки на 420 гигаватт в некоторых частях плато в соседних регионах. Такого количества энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством одновременно Великобританию, Германию и Францию.

Несмотря на амбициозные планы, выработка огромного числа электроэнергии будет зависеть от нескольких факторов. Китай может столкнуться с трудностями при доставке оборудования из-за плохих дорог и с высокими ценами на строительство линий электропередач. Кроме того, разреженный воздух в горах снижает эффективность работы ветряков, а значит, повлияет на выработку нужного количества электричества.

Тем не менее после публикации отчета Национальное энергетическое управление КНР потребовало ускорить строительство баз возобновляемых источников энергии в Тибете. Генеральный секретарь Китайской ассоциации ветроэнергетики Цинь Хайян (Qin Haiyan) указал на неоспоримый потенциал ветроэнергетических ресурсов страны и заявил, что цены на электричество, произведенное ветряными электростанциями, снизятся в два раза в ближайшие три-пять лет.

Европейские страны столкнулись с сильнейшим повышением цен на электроэнергию на фоне текущей геополитической ситуации и желанием ЕС отказаться от поставок российских энергоносителей. Лидеры стран призывают к развитию возобновляемых источников энергии для снижения зависимости от России. Так, Германия и Великобритания объявили о строительстве подводного электропровода мощностью в 1,4 гигаватта.