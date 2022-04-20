Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии

Для выпускников британских школ местное Министерство образования придумало новый экзамен по естественной истории - он будет связан с проблемами экологии. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экзамен о климате введут с 2025 года, выпускники будут писать работу для получения аттестата о среднем образовании. Министерство будет разрабатывать содержание экзамена совместно с экзаменационными комиссиями Oxford, Cambridge and RSA Examinations и Ofqual.

Авторы инициативы планируют таким способом повысить уровень знаний учащихся об окружающей среде и тому, как деятельность человека влияет на природу. "Новый выпускной экзамен по естественной истории даст молодым людям возможность получить более глубокие знания и понимание этой удивительной планеты, ее окружающей среды и способов ее сохранения", - заявил министр образования Великобритании Надхим Захави.