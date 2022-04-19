Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 505 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 505 062 996, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 199 933 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 686 405 заболевших и 988 912 умерших.

Индия - 43 045 527 заразившихся и 521 966 летальных исходов.

Бразилия - 30 261 088 инфицированных и 662 271 погибший.

Франция - 27 980 729 заболевших и 145 242 скончавшихся.

Германия - 23 459 628 заразившихся и 132 960 умерших.

Великобритания - 21 916 961 инфицированный и 172 014 погибших (данные не обновлялись с пятницы).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 798,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 037 человек, в Индии - 372, в Бразилии - 3 076, во Франции - 2 201, в Великобритании - 2 501, в Германии - 1 584.