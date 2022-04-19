В Индии заявили о планах закупать как можно больше нефти у России

В Индии намерены увеличить закупки нефти у России, сообщает во вторник издание The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии планируют покупать как можно больше российской нефти, при этом смещая свою стратегию закупок с тендеров на договорные сделки для получения более значительных скидок", - пишет газета со ссылкой на источники.

С конца февраля государственные нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели около 15 млн баррелей российской нефти, расплачиваясь с трейдерами и компаниями в долларах по обычным банковским каналам.

При этом поставки нефти из РФ составляют лишь малую часть от общего объема импорта Индии из-за высокой стоимости транспортировки. Даже после отмеченного роста закупок в России их объем составляет менее 1% от общего объема импорта нефти в Индии, отмечает The Economic Times.

За 2022 финансовый год Индия импортировала из РФ всего 0,4 млн метрических тонн нефти, в то время как общий импорт составил 175,9 млн метрических тонн.