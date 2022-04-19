Дания увеличит производство энергии солнца и ветра

Правительство Дании намерено к 2030 году в четыре раза увеличить производство энергии солнца и ветра в рамках планов по постепенному отказу от использования ископаемой энергии. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила премьер-министр Метте Фредериксен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим развивать как можно больше возобновляемых источников энергии. Теперь мы увеличиваем наши амбиции за счет большего количества ветряных турбин на суше и море, солнечных батарей, энергетических островов, - сказала она. - Количество будет увеличено в четыре раза к 2030 году".

По словам премьера, использование природного газа должно быть прекращено. Как рассказал министр по проблемам климата и энергетики Дан Йёргенсен, "Дания станет независимой от российского газа в следующем году". Он добавил, что "у правительства есть план на случай, если газ будет отключен раньше этого срока Россией или ЕС".

Если в настоящее время большая часть газа в королевство поступает из РФ, то сама Дания может добывать его на Северном море. "Мы ведем диалог с отраслью", - отметил Йёргенсен.

К 2028 году до 50% домохозяйств, которые в настоящее время используют газ, должны быть переведены на центральное отопление. 400 000 домохозяйств Дании имеют газовые котлы.