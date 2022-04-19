https://news.day.az/world/1454523.html В Турции началась антитеррористическая операция Eren Abluka-2 - ВИДЕО
В Турции началась антитеррористическая операция Eren Abluka-2 - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Турции объявило о начале антитеррористической операции Eren Abluka-2 в юго-восточной провинции Хаккари.
Как сообщает Day.Az со ссылкой TRT Haber, операции Eren, начата с целью положить конец присутствию террористической организации РПК в стране.
В операции участвуют 42 оперативные группы в составе 654 человек, состоящую из групп специальных операций жандармерии (JÖH), специальных операций полиции (PÖH), коммандос жандармерии и групп охраны.
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