Верный пёс вступил в схватку с медведем и спас хозяина

В Улудаге, одном из центров зимнего туризма Турции, житель населённого пункта Сарыалан, увидевший медведя, спускающегося из леса в посёлок в поисках пищи, быстро сбежал и спасся, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Камера наружного наблюдения зафиксировала противостояние домашнего питомца с диким зверем, который, отойдя от зимней спячки, находился в поисках пищи. Примечательно, что второй пёс продемонстрировал трусливый нрав и оставил своего соплеменника наедине с лесным хищником, который в конечном итоге обратил в бегство слишком смелого четвероногого "оппонента".

По информации СМИ, никто из участников противостояния не получил серьёзных ран.