Жительница Аргентины упала под движущийся поезд

Женщина потеряла сознание и попала прямо под движущийся поезд. Об этом сообщает телеканал El1 Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на железной дороге в аргентинском городе Гонсалес-Катан, его засняли камеры видеонаблюдения. Пострадавшая по имени Кандела упала на рельсы в момент, когда к станции подъезжал поезд. Стоявшие рядом пассажиры отпрянули, некоторые после остановки состава попытались помочь женщине. Оказалось, она выжила, ее вытащили на платформу и стали дожидаться приезда скорой помощи.

Прибывшие на место инцидента медики доставили Канделу в больницу, откуда выписали уже спустя несколько часов - жизни и здоровью аргентинки ничто не угрожало.

Сама женщина признается, что у нее нет объяснений произошедшему.

"Я хотела предупредить человека передо мной, но не успела. Я даже не помню, как упала на рельсы. Я не нахожу ни логики, ни смысла в том, что случилось со мной, это невероятно. К счастью, сейчас я в порядке", - поделилась Кандела.