https://news.day.az/world/1454566.html В Турции отменяют карантинный режим
В Турции отменяют карантинный режим
20 апреля в Турции состоится заседание Научного комитета по коронавирусу, на котором будет обсуждаться вопрос отмены карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на заседании также будет рассмотрен вопрос отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях.
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