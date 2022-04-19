В Великобритании заявили об угрозе дефицита продовольствия

Антироссийские санкции могут вызвать дефицит продовольствия по всему миру, заявил обозреватель газеты The Daily Telegraph, экономист Лиам Халлиган, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, санкции прежде всего повлияли на глобальные цепочки поставок, что может привести к дефициту.

"Раньше около трети мировых поставок зерна переправляли через черноморские порты, но сейчас этот экспорт практически прекратился", - пояснила эксперт.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте мировые цены на еду подскочили почти на 13%. Санкции также спровоцировали подорожание удобрений, добавил Халлиган.