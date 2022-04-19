Трамп рассказал, почему не может похудеть

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему не хватает времени на борьбу с лишними килограммами. Об этом сообщает Vanity Fair, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В одном из интервью, опубликованном в социальных сетях, Дональд Трамп рассказал о том, что известный американский врач и телеведущий Мехмет Оз рекомендовал ему похудеть. "Доктор Оз сказал, что у меня исключительное здоровье. Это заставило меня полюбить его еще сильнее, хотя он также говорил, что мне не мешало бы сбросить пару фунтов", - цитирует экс-президента США Vanity Fair.

По словам Трампа, он весит в районе одного центнера, но худеть ему некогда. "Вы можете поверить, что я вешу 208 фунтов (94 килограмма - прим. "Газеты.Ru")? Теперь, может быть, немного больше. Но у меня нет времени, чтобы похудеть", - добавил бывший глава государства.

Отмечается, что американский политик любит фастфуд и сладости, а также считает физические нагрузки вредными.