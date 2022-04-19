Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа на своей территории и таким образом обеспечить на 10% покрытие нужд национальных потребителей в этом виде энергетического сырья. Об этом сообщил во вторник сайт братиславской газеты "Правда", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В данный момент словацкие потребности в природном газе на 85-87% обеспечивают поставки из России. Добыча этого вида энергетического сырья в республике покрывает лишь один процент от потребности в нем. Ежегодно страна потребляет примерно пять млрд куб. м газа.

В Словакии, согласно данным газеты, активизируется процесс, который должен привести к увеличению в стране добычи газа. Рассматриваются оптимальные варианты и согласовываются необходимые документы. Категорически против увеличения мощностей выступают местные экологические активисты.

В Словакии в прошлом году было добыто примерно 50 млн куб. метров газа. В 60-е годы ХХ века ежегодная добыча составляла 1,5 млрд куб. м. Она была свернута после начала прокачки в Чехословакию (1918-1992) энергетического сырья по газопроводам из СССР.