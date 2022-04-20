Женщина, бегая по путям, едва избежала столкновения с поездом в Голландии
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Камера наблюдения, установленная на железнодорожном переезде в городе Эрмело (провинция Гелдерланд, Голландия) зафиксировала шокирующий момент пересечения путей в исполнении неизвестной любительницы острых ощущений, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Видеозапись с голландской бегуньей, пробежавшей перед несущимся составом, была опубликована на официальном сайте железнодорожной компании.