https://news.day.az/world/1454612.html Женщина, бегая по путям, едва избежала столкновения с поездом в Голландии - ВИДЕО
Женщина, бегая по путям, едва избежала столкновения с поездом в Голландии - ВИДЕО
Камера наблюдения, установленная на железнодорожном переезде в городе Эрмело (провинция Гелдерланд, Голландия) зафиксировала шокирующий момент пересечения путей в исполнении неизвестной любительницы острых ощущений, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Видеозапись с голландской бегуньей, пробежавшей перед несущимся составом, была опубликована на официальном сайте железнодорожной компании.
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