В Испании смягчат масочный режим

Правительство Испании одобрило во вторник решение, согласно которому с 20 апреля значительно смягчается масочный режим в стране, введенный из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

До настоящего времени жителям королевства нужно было в обязательном порядке носить маски в помещениях во всех общественных местах, в том числе в магазинах, кафе, ресторанах или школах. Строгий масочный режим был введен в стране почти два года назад. "Совет министров одобряет прекращение обязательного [ношения] масок внутри помещений с 20 апреля", - говорится в сообщении. Несмотря на решение правительства, со среды это средство защиты еще нужно будет носить в больницах, домах престарелых, а также в общественном транспорте.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 11,6 млн случаев заражения, свыше 103 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.