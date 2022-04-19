Почти четверть немцев перестали копить деньги

Из-за высокого роста цен 22% немцев откладывают меньше денег либо вообще перестали их копить. Об этом свидетельствует опрос института Ipsos. Результаты опубликовал интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще 10% респондентов тратят уже накопленное. Сильнее всего высокие темпы инфляции повлияли на возрастную категорию от 25 до 34 лет. Эти люди не только перестали откладывать, но и берут кредиты или выплачивают долги по уже имеющимся займам.

Каждый третий участник опроса реже пользуется бытовой техникой или меньше смотрит телевизор из соображений экономии. 44% респондентов решили уменьшить мощность обогревателей. 84% участников опроса пытаются экономить на продуктах. Они покупают товары со скидками, либо переходят на продукты более бюджетных производителей.

Финансовое положение ухудшилось у 43% немцев, принявших участие в исследовании. Еще 47% беспокоятся за будущее. Из них 20 процентов испытывают проблемы со сном на фоне тревоги.