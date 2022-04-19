Лесные пожары на западе США ухудшили качество воздуха по всей Северной Америке

Ученые выяснили, что учащение лесных пожаров в Калифорнии и в других западных регионах США привело к резкому росту концентрации угарного газа и других опасных соединений в воздухе во время лета во всех регионах Северной Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национального центра атмосферных исследований (NCAR).

"Объемы дыма лесных пожаров выросли настолько сильно, что они начали влиять на сезонные колебания в качестве воздуха по всей территории Северной Америки. В результате этого в августе появился характерный всплеск в концентрации токсинов в воздухе, которого в прошлом не существовало", - заявила научный сотрудник NCAR Ребекка Буххольц, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Одним из самых опасных последствий глобального потепления считается то, что частота и масштабы лесных пожаров заметно выросли в последние годы. В частности, только в прошлом году стихийные пожары в Калифорнии затронули свыше 2,6 млн. гектар леса, что составляет около 6,1% от общей площади штата. Общий уровень экономического ущерба превысил $12 млрд, а в результате пожаров погибло несколько десятков жителей штата.