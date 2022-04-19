Китай и Соломоновы Острова заключили соглашение

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно мотивов соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем, назвав это частью схемы Пекина по заключению "теневых сделок". Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Мы обеспокоены отсутствием прозрачности и неопределенным характером этого соглашения, которое следует модели, когда Китай заключает теневые сделки при ограниченных региональных консультациях в области рыболовства, управления ресурсами, поддержки развития, а теперь и в сфере безопасности", - приводит агентство слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Он также заявил, что официальные лица США поднимут вопрос по поводу Соломоновых Островов во время запланированного визита в регион на этой неделе.

24 марта ряд СМИ опубликовал проект соглашения в сфере безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами. Согласно документу, после его подписания Китай сможет иметь постоянную военную миссию на территории островного государства и построить военную базу, что существенно усилит позиции Пекина в регионе. 29 марта премьер-министр островного государства Манассе Согаваре подтвердил подлинность опубликованных документов и заявил, что работа над заключением оборонного соглашения "практически завершена".