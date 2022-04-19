Переговоры президентов Турции и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер сообщил в своем официальном аккануте в Twitter.

Президент Эрдоган выразил сожаление по поводу инцидентов на Западном берегу реки Иордан и в мечети "Аль-Акса" с начала месяца Рамазан, в результате которых погибли 18 палестинцев, в том числе несовершеннолетние, и более 400 получили ранения.

Лидеры Турции и Израиля обменялись мнениями по региональной тематике и состоянию двусторонних отношений.