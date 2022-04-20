В Израиле сохраняется напряженность

В Израиле и на палестинских территориях сохраняется напряженность после первых за несколько месяцев израильских авиаударов по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел из палестинского анклава, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во вторник на Западном берегу реки Иордан палестинцы протестовали против намерений еврейских националистов провести марш к Хомешу. Это поселение было эвакуировано Израилем в 2005 году, но сейчас поселенцы требуют его восстановления.

В Иерусалиме с пятницы продолжаются столкновения, совпавшие с еврейским праздником Песахом и мусульманским месяцем Рамазаном. В стычках с полицией были ранены более 150 палестинцев.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля: "Я с предельной серьезностью отношусь к замечаниям, обвиняющим Израиль в насилии, которое направлено против нас. Есть те, кто поощряет бросание камней и применение насилия против граждан государства Израиль. Для нас это неприемлемо".

Во вторник ночью израильская авиация подвергла бомбардировке предполагаемый оружейный склад исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, после того как накануне из палестинского анклава по территории Израиля была выпущена ракета. Как сообщается, к жертвам эти обстрелы не привели.