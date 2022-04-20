В Индии на деревню упал обломок китайской космической ракеты

Два специалиста Индийской организации космических исследований (ISRO) изучили космический мусор, упавший 2 апреля в сельской местности в центральной части Индии, недалеко от города Синдевахи. Согласно их отчетам, удалось предварительно опознать эти объекты, включая большое обгоревшее металлическое кольцо, как части китайской ракеты "Чанчжэн" (в переводе "Великий поход"). Официальное расследование будет продолжено, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что диаметр металлического кольца составляет 2-3 м, весит оно свыше 40 кг, высота цилиндрического объекта - около полуметра. Американский эксперт Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики также заявил, что кольцо соответствует одной из частей китайской ракеты "Чанчжэн-3B". Китай пока хранит молчание по поводу этого инцидента. "Они [два ученых ISRO] сделали фотографии и сняли на видео объекты и пообщались с жителями деревни Ладбори, - рассказал местный активист Суреш Чопне в интервью индийской англоязычной газете Hindustan Times. - Они говорили, что эти объекты, скорее всего, представляют собой космический мусор - части китайской ракеты "Чанчжэн". Какое топливо содержалось в этом цилиндре, можно будет сказать лишь после того, как все это проверят в лаборатории".

"Мы готовили праздничное массовое застолье, когда в небе вспыхнул красный диск, который с грохотом упал на свободную площадку в деревне, - рассказал житель деревни. - Люди побежали к своим домам, опасаясь взрыва, и не решались выйти еще в течении получаса". Cообщений о пострадавших или о серьезном материальном ущербе пока не поступало, однако NASA уже не раз критиковало Китай за "несоблюдение ответственных стандартов в отношении космического мусора". Если происхождение обломков подтвердится, то это будет уже второй случай менее чем за год, когда обломки китайской ракеты внезапно падают на землю. Предыдущий произошел в мае 2021 года - тогда фрагмент первой ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5B" длиной 30 м и толщиной 5 м упал в Индийский океан после многодневного молчания Китая, не отвечавшего на просьбу указать район выпадения обломков.

Годом ранее фрагменты другого "Чанчжэн-5B" упали сразу на две деревни в Кот-д'Ивуаре после неконтролируемого входа в атмосферу основной ступени ракеты. В ноябре 2019 года отработавшая ступень "Чанчжэн-3B" упала возле центра запуска спутников Сичан в Китае, разрушив дом.