Генсек ООН призвал к "пасхальному перемирию"

По данным ООН, число украинских беженцев, покинувших страну с начала конфликта, приближается к пяти миллионам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. В то время как на востоке Украины интенсифицировались боевые действия, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны установить "пасхальное перемирие":

- Призываю россиян и украинцев прекратить стрельбу и обеспечить безопасность для многих людей, чьи жизни сейчас под угрозой. Четыре дня пасхи должны стать моментом объединия ради спасения жизней и дальнейшего диалога, чтобы положить конец страданиям в этой стране.

Положение дел обсудили во вторник лидеры стран Запада в ходе встречи, организованной по видеосвязи. По её итогам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разместила запись в своём твитере: "Мировые лидеры выражают твёрдую поддержку Украине. Мы ужесточим санкции против России и выделим Украине дополнительную финансовую помощь".

Между тем в Краматорске при разрыве снаряда погиб по меньшей мере один мирный житель и трое получили ранения во вторник. Последние несколько недель город подвергается мощным обстрелам, в результате которых разрушены многие жилые дома.