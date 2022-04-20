В Бурсе произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв в автобусе, перевозившем охранников тюрьмы, произошел в результате нападения с применением кустарной бомбы.

Об этом сказал мэр Бурсы Джанболат.

Он предполагает, что кустарно изготовленная бомба была с дистанционным управлением. В результате взрыва погиб один человек, четыре человека ранены, состояние одного из них оценивается как тяжелое.