https://news.day.az/world/1454785.html В Бурсе произошел взрыв в автобусе, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Бурсе произошел взрыв в автобусе, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Бурсе произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв в автобусе, перевозившем охранников тюрьмы, произошел в результате нападения с применением кустарной бомбы.
Об этом сказал мэр Бурсы Джанболат.
Он предполагает, что кустарно изготовленная бомба была с дистанционным управлением. В результате взрыва погиб один человек, четыре человека ранены, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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