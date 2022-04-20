Борис Джонсон извинился и остался

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке, состоявшейся в нарушение ограничений, действовавших во время пандемии. Джонсон заявил, что нарушил правила ненамеренно и не вводил парламент в заблуждение, в связи с чем не собирается уходить в отставку, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Позвольте мне также сказать не в качестве оправдания, а просто для того, чтобы объяснить мои слова, ранее сказанные в Палате общин, что мне не приходило в голову ни тогда, ни впоследствии, что встреча на Даунинг-стрит, 10 непосредственно перед крайне важным совещанием по стратегии действий по борьбе с пандемией может быть нарушением правил. Повторяю, что это было моей ошибкой, и я чистосердечно извиняюсь за неё".

Согласно опросам, ранее опубликованным британскими СМИ, пятьдесят семь процентов избирателей считали, что Джонсон должен подать в отставку. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также призывал его покинуть должность премьер-министра.