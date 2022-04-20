В Тунисе угнали автомобиль министра обороны

Неизвестный угнал автомобиль министра обороны Туниса Имада Мамиша, сообщили правоохранители, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По их данным, транспортное средство украдено со всем его содержимым, расследование поручили сотрудникам управления судебной полиции страны.

Уточняется, что министр уронил ключи от своей машины после того, как припарковал ее перед кафе, расположенным в Арьяне. Их нашел прохожий и совершил угон.