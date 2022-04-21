https://news.day.az/world/1454818.html Автомобиль вылетел с моста на большой скорости - ВИДЕО
Автомобиль вылетел с моста на большой скорости - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки автомобиль на большой скорости вылетел в реку, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На кадрах видно, как машина протаранила ограждение и вылетела в воду. За автомобилем ехали сотрудники полиции.
По данным авторов канала, в салоне находились два человека - их госпитализировали. Предварительно, авария произошла, так как водитель не справился с управлением.
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