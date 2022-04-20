Принц Гарри рассказал о встрече с бабушкой

Принц Гарри, вернувшийся накануне из поездки в Европу, дал интервью программе Today на телеканале NBC и рассказал о своей встрече с Елизаветой II, с которой он повидался на прошлой неделе на пути в Гаагу на "Игру непобежденных", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Герцог Сассекский признался телеведущей Ходе Котб, что провести время с бабушкой "было прекрасно".

"Я был рад с ней повидаться", - сказал он.

Принц добавил, что Елизавета II находится "в прекрасной форме", и ему, как обычно, было с ней весело. Он также заверил свою собеседницу, что старается постоянно следить за тем, чтобы его бабушка была под защитой и находилась в окружении "правильных людей".

Однако, по его словам, сейчас он больше чувствует себя как дома в Калифорнии, где его с супругой Меган Маркл приняли по возвращении из Европы "с распростертыми объятиями".

Поездка в Гаагу на "Игру непобежденных" на прошлой неделе стала первым совместным выездом в Европу для принца Гарри и Меган Маркл с тех пор, как они отказались от обязанностей старших членов королевской семьи Великобритании в 2020 году.