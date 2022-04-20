https://news.day.az/world/1454877.html Скончался известный тюрколог Михаил Мейер
Скончался известный тюрколог Михаил Мейер
Скончался известный российский тюрколог, президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Мейер.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в возрасте 86 лет скончался один из основателей российской школы тюркологии, специалист по османской истории профессор Михаил Мейер.
Отметим, что Михаил Мейер заявлял, что не было никакого так называемого "геноцида армян", и что события 1915 года следует рассматривать как трагедию Османской империи.
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