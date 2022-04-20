Скончался известный тюрколог Михаил Мейер

Скончался известный российский тюрколог, президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Мейер.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в возрасте 86 лет скончался один из основателей российской школы тюркологии, специалист по османской истории профессор Михаил Мейер.

Отметим, что Михаил Мейер заявлял, что не было никакого так называемого "геноцида армян", и что события 1915 года следует рассматривать как трагедию Османской империи.