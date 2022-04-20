https://news.day.az/world/1454888.html Жестокое обращение таксиста с туристкой попало на камеру - ВИДЕО
Жестокое обращение таксиста с туристкой попало на камеру - ВИДЕО
В Стамбуле на камеру попала жестокое обращение таксиста с туристкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на haberler.com, 26-летняя туристка французского происхождения поспорила с водителем из-за стоимости проезда. Пассажирка заявила, что не собирается платить 70 лир, которые собрались на таксометре. Ее заявление о том, что она не будет платить побудило водителя к насильственным действиям.
Водитель такси, схватив пассажирку за руку, ударил ее голову об дверь. После полученного удара девушка упала на землю. На помощь девушки бросился прохожий.
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