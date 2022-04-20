Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом со ссылкой на заявление судебной инстанции сообщает ТАСС, передает Day.Az.

Ассанжу инкриминируются преступления, связанные с раскрытием секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения, дело о выдаче его в Соединенные Штаты примет глава МВД Великобритании Прити Пател. Вместе с тем, защита основателя WikiLeaks может подать апелляцию в Высокий суд Лондона, в том случае если Пател все же решит его экстрадировать.

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США 10 декабря 2021 года. Суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию. Сам Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции.