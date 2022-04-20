В Китае построили стеклянный тоннель, идущий в подводный мир

В шанхайском океанариуме посетители могут любоваться подводным миром во время движения по стеклянному тоннелю, который уходит прямо под воду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ежегодно Китай посещает более 65 миллионов туристов. Одним из популярных мест является океанариум Шанхая. Научно-просветительское учреждение считается лучшим в стране, занимает первое место по протяженности подводного стеклянного тоннеля.