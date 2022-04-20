https://news.day.az/world/1454923.html В США разбушевались природные пожары - ФОТО - ВИДЕО
В США разбушевались природные пожары - ФОТО - ВИДЕО
Мощные природные пожары, усиливаемые порывистыми ветрами, бушуют на севере американского штата Аризона, сообщает в среду Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Пламя высотой до 30 метров охватило окраины города Флагстафф, порывы ветра достигали 80 км/ч", - сообщает агентство.
Распространению огня способствуют не только ветер, но также сухая трава и сосновые рощи.
По данным АР, жителей 766 домов пришлось эвакуировать, многим местным жителям пришлось спасаться бегством. Десятки домов разрушены, около 250 построек находятся под угрозой разрушения.
В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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