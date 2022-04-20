В США разбушевались природные пожары

Мощные природные пожары, усиливаемые порывистыми ветрами, бушуют на севере американского штата Аризона, сообщает в среду Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Пламя высотой до 30 метров охватило окраины города Флагстафф, порывы ветра достигали 80 км/ч", - сообщает агентство.

Распространению огня способствуют не только ветер, но также сухая трава и сосновые рощи.

По данным АР, жителей 766 домов пришлось эвакуировать, многим местным жителям пришлось спасаться бегством. Десятки домов разрушены, около 250 построек находятся под угрозой разрушения.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.