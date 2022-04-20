Zara и Bershka хотят вернуться на российский рынок

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно. Об этом сообщил в среду управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство EFE, текстильная группа продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины. При этом компания планирует возобновить свою деятельность в России, "как только это будет возможным и позволят условия".

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ в Украине.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.