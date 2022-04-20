https://news.day.az/world/1454947.html Столица Чили адаптируется к засухе - ВИДЕО
Столица Чили адаптируется к засухе - ВИДЕО
Столица Чили Сантьяго, расположенная в межгорной котловине у подножия Анд, вынуждена приспосабливаться к полупустынному климату, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По данным Метеорологического управления Чили, зима прошлого года стала для города с пятимиллионным населением самой засушливой с начала века. Дефицит осадков составил 71%.
Местные власти объявили о многоступенчатом плане экономии: от снижения водонапора до отключения воды сроком на сутки.
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