Столица Чили адаптируется к засухе

Столица Чили Сантьяго, расположенная в межгорной котловине у подножия Анд, вынуждена приспосабливаться к полупустынному климату, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным Метеорологического управления Чили, зима прошлого года стала для города с пятимиллионным населением самой засушливой с начала века. Дефицит осадков составил 71%.

Местные власти объявили о многоступенчатом плане экономии: от снижения водонапора до отключения воды сроком на сутки.