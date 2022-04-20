В Словакии смягчают масочный режим

Власти Словакии приняли в среду решение отменить для жителей и гостей страны с четверга, 21 апреля, обязанность носить медицинские маски в общественных местах, за исключением больниц, поликлиник и учреждений социальной опеки. Со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Ленгварского об этом сообщила в среду братиславская газета Pravda, передает Day.Az.

Одновременно власти отменили обязанность выходить на самоизоляцию для граждан, находившихся в контакте с получившими положительные результаты тестов на коронавирус. При этом заразившимся коронавирусом предписана самоизоляция в течение пяти дней. Если симптомы болезни не проявились, в течение последующих пяти дней они должны носить медицинские маски в общественных местах, включая открытые пространства, где находятся люди.