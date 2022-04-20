В Израиле отменят ношение масок в помещениях

Предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, введенное ранее для предупреждения распространения коронавируса в Израиле, отменяется с вечера 23 апреля. Об этом сообщила в среду канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи со снижением заболеваемости коронавирусом премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях. Решение вступит в силу 23 апреля 2022 года в 20:00 после одобрения комиссией Кнессета (парламента) по здравоохранению", - говорится в заявлении. "Принятое решение не распространяется на места с высоким потенциалом заражения (больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы) и людей, находящихся на пути к месту прохождения карантина", - добавили в канцелярии.

Предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в Израиле было отменено в середине апреля 2021 года, а в помещениях - с середины июня прошлого года. Однако, после появления в стране дельта-штамма коронавируса 25 июня 2021 года было принято решение возобновить действие требования о ношении защитных масок в закрытых пространствах.

За истекшие сутки врачи выявили в Израиле 4 583 заразившихся коронавирусом, сообщила в среду пресс-служба Минздрава. Вакцинация от ковида началась в Израиле 20 декабря 2020 года. По сведениям министерства, в стране одну дозу вакцины получили 6,7 млн человек, две дозы - 6,1 млн, три - 4,4 млн, четыре - 797 тысяч. Общая численность населения Израиля составляет 9,3 млн человек.