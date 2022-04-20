Перестрелка охранника магазина с покупателем в Москве

В Москве между охранником магазина и покупателем произошел конфликт на Краснобогатырской улице. Последний предложил сотруднику выйти на улицу и выяснить там отношения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате мужчина начал стрелять в сторону своего оппонента. В ответ на эти действия охранник магазина так же достал травматический пистолет и выстрелил.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, на которых запечатлен момент потасовки между мужчинами.

По предварительным данным, охранник получил рану передней брюшной стенки. Ему была оказана помощь на месте. В больницу его не госпитализировали.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.