В Литве отменят режим экстремальной ситуации, введенный из-за пандемии

Правительство Литвы отменило с 1 мая режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с пандемией коронавируса, сообщает BNS, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Чиновники сочли это возможным, поскольку уже дольше двух месяцев в стране последовательно сокращается прирост заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Уровень иммунизации населения в Литве превышает 80%.

По данным департамента статистики, с начала пандемии в Литве выявили больше 1 млн случаев зараженяи коронавируса, умерли более 9000 заболевших.

Правовой режим экстремальной ситуации предусматривал дополнительные требования и ограничения с целью противодействия пандемии.