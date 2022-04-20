В Литве отменят режим экстремальной ситуации, введенный из-за пандемии
Правительство Литвы отменило с 1 мая режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с пандемией коронавируса, сообщает BNS, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Чиновники сочли это возможным, поскольку уже дольше двух месяцев в стране последовательно сокращается прирост заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Уровень иммунизации населения в Литве превышает 80%.
По данным департамента статистики, с начала пандемии в Литве выявили больше 1 млн случаев зараженяи коронавируса, умерли более 9000 заболевших.
Правовой режим экстремальной ситуации предусматривал дополнительные требования и ограничения с целью противодействия пандемии.
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