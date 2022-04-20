Четыре случая острого гепатита неизвестного происхождения зафиксировали в Нидерландах

Как минимум четыре случая острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы в Нидерландах к настоящему моменту. Об этом сообщил в среду хирург медицинского центра при Гронингенском университете Рубен де Клейн в интервью NOS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в последние недели лечение в центре с острым гепатитом неизвестного происхождения проходили четыре ребенка, трем из них пришлось делать трансплантацию печени. "С детьми сейчас все в порядке, но они были очень тяжело больны", - отметил специалист.

Во вторник Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщил, что случаи острого гепатита у детей были выявлены в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Точная причина его появления остается неизвестной.

"Дети прошли тщательное обследование, - отметил де Клейн, описывая выявленные в Нидерландах случаи. - Они были полностью здоровы. Для появления гепатита не было никаких явных причин, не было никаких повреждений внутренних органов. Как мы понимаем, это не связано с коронавирусом или вакцинацией от коронавируса. Дети были не вакцинированы, поэтому связи быть не может".

На данный момент новых случаев острого гепатита не выявлено, однако эксперт призвал детских докторов сохранять бдительность и тестировать больных детей на наличие гепатита.