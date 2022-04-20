https://news.day.az/world/1454987.html Жуткое падение известного отельера с лестницы в Москве - ВИДЕО
Жуткое падение известного отельера с лестницы в Москве - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с камеры наблюдения, которая зафиксировала падение известного столичного отельера Октая Сафар-заде с лестницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пострадавший был госпитализирован с множественными травмами головы.
Напомним, 79-летний отельер упал с лестницы, когда направлялся к себе в квартиру в переулке Сивцев Вражек.
Октай Сафар-заде является генеральным директором гостиничного комплекса "Альфа Измайлово".
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