Жуткое падение известного отельера с лестницы в Москве

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с камеры наблюдения, которая зафиксировала падение известного столичного отельера Октая Сафар-заде с лестницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пострадавший был госпитализирован с множественными травмами головы.

Напомним, 79-летний отельер упал с лестницы, когда направлялся к себе в квартиру в переулке Сивцев Вражек.

Октай Сафар-заде является генеральным директором гостиничного комплекса "Альфа Измайлово".