Германия планирует полностью отказаться от российских энергоносителей

Германия в перспективе преследует цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии. Трансляцию вел телеканал Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в прошлом как раз в этой области [энергетики] совершили ошибки, но мы не можем это вернуть обратно, но мы должны сейчас еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей", - сказала она. "В этой связи я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок", - подчеркнула Бербок. Она указала на то, что ФРГ намерена прекратить использовать уголь "до конца лета, потребление нефти наполовину до лета". По ее словам, к концу года оно будет "на уровне нуля".

"Затем следует газ, а именно, согласно общему европейскому графику", - сказала Бербок. Конкретных сроков она не привела, но отметила, что в отказе от энергоносителей из РФ заключается "общая сила" единой Европы.