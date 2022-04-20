Симоньяновские RT и Sputnik запретили и в этой стране

Агентство электронных медиа Черногории предписало операторам выполнять решение правительства о введенных антироссийских санкциях и убрать программы RT и Sputnik из своих пакетов. Об этом заявил в среду журналистам председатель совета агентства Бранко Бошкович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет агентства констатировал, что, в рамках вступления в силу решения правительства о санкциях, все операторы, предоставляющие услуги, если еще не сделали этого, без промедления должны исключить из своего пакета услуг программы [RT и Sputnik]. Это подразумевает отмену всех разрешений на передачу и распространение на любой платформе. Соответствующие органы агентства употребят все усилия, чтобы это решение правительства применялось", - заявил Бошкович, добавив, что полномочия его службы подразумевают только "наблюдение за выполнением" этого решения.