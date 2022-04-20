Минобороны РФ показало видео первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Минобороны России распространило видео первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", с которого начались ее летные испытания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства. На них видно, как ракета стартует из шахты и летит в направлении цели.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.