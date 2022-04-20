https://news.day.az/world/1455052.html США ввели новый пакет санкций против России
США ввели новый пакет санкций против России
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в распространенном заявлении американского минфина.
Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.
Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
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