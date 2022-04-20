США ввели новый пакет санкций против России

США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в распространенном заявлении американского минфина.

Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.

Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.