Чавушоглу призвал не ожидать присоединения Турции к санкциям против РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.

"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России", - сказал он в среду в интервью телеканалу CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.