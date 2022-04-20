https://news.day.az/world/1455054.html Чавушоглу призвал не ожидать присоединения Турции к санкциям против РФ
Чавушоглу призвал не ожидать присоединения Турции к санкциям против РФ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.
"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России", - сказал он в среду в интервью телеканалу CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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